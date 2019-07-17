وزير الإعلام يرأس الدورة الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ القاهرة

بدأت في القاهرة اليوم أعمال الدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الإعلامية، لمناقشة قضايا الإعلام المهمة ورؤاه الاستراتيجية، وبحث آليات تطويره.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية مناقشة عدد من البنود والتوصيات التي ناقشها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية.

ويأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية والخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية

كما سيتم خلال اجتماعات الدورة الحالية بحث بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج"، حيث يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية، الإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

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كما يناقش جدول الأعمال خلال هذه الدورة عددا من البنود المهمة الأخرى، كالاستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، عاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

وستشمل المناقشات أيضا استحداث بند جديد هو: إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، وهو مجال جديد للدارسة يهدف للحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة، في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

ويتركز المحور الفكري للدورة الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب حول دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح.

وسبق بداية الاجتماع عقد اجتماع تشاوري بين وزراء الإعلام العرب.

حضر أعمال اجتماعات الدورة المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي والوفد المرافق لوزير الإعلام.