محمد بن مسعود - الدمام - قال: المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس. وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها. وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي - الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب. 17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 12:54 PM قال: المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة Advertisements العساف: العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس. وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها. وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي - الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب. الكلمات المفتاحية ، العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها ،

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