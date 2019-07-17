محمد بن مسعود - الدمام - من جمهورية الجزائر وخلال افتتاح أعمال الدورة في القاهرة تسلّم وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئاسة الدورة الـ"50" لمجلس وزراء الإعلام العرب من وزير الاتصال بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حسن ربحي رئيس الدورة "49" للمجلس. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة "50" للمجلس التي بدأت أعمالها اليوم بالقاهرة، بمشاركة وزراء الإعلام ومَن يمثلهم من الدول العربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية. Advertisements 17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 12:44 PM من جمهورية الجزائر وخلال افتتاح أعمال الدورة في القاهرة المملكة تتسلم رئاسة الدورة "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب المملكة تتسلم رئاسة الدورة "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب تسلّم وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئاسة الدورة الـ"50" لمجلس وزراء الإعلام العرب من وزير الاتصال بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حسن ربحي رئيس الدورة "49" للمجلس. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة "50" للمجلس التي بدأت أعمالها اليوم بالقاهرة، بمشاركة وزراء الإعلام ومَن يمثلهم من الدول العربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية. الكلمات المفتاحية ، المملكة تتسلم رئاسة الدورة "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب ،

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