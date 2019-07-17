السعودية اليوم / وزير الداخلية الأردني يلتقي الامين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"



عمان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

التقى وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك، الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والجهود التي يبذلها الأردن لتحسين التعاون الشرطي الدولي، وتبادل المعلومات لمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

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12:28ت م

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