السعودية اليوم / اختتام دورة "المعلم المحترف" بتعليم نجران



نجران 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس، دورة تدريبية بعنوان "المعلم المحترف"، ضمن برنامج التدريب الصيفي بمركز الأمير مشعل بن سعود للتدريب بالمنطقة.

وهدفت الدورة التي قدمها المدرب محمد عسيري على مدى 3 أيام، إلى التعريف بمفهوم "المعلم المحترف "، وتنمية مهارات المتدرب وتجهيزه مهنياً وثقافياً للمساهمة في تجويد التعليم وفق الشروط الواجب توافرها في البيئة المدرسية والصفية، وتزويد المتدربين بأهم العناصر الواجب توافرها في المعلم المحترف والمرتبطة بعناصر المنظومة التعليمية، وصقل مهارات المتدربين وتنميتها فيما يتعلق بالسلوك التعليمي والصحة النفسية للمعلم والطالب وتوظيفها في المناهج الدراسية.

واشتملت الدورة على عدة محاور منها: تعريف "مفهوم المعلم المحترف ،وكيف تصل إلى الاتزان النفسي، وأهم مهارات العرض والتقديم للتواصل مع الطلاب، والصحة النفسية للمعلم والطالب، وكيفية التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة، وكيف تبرمج الطلاب ذوي الشخصيات الصعبة وتحسن سلوكياتهم، وتخطيط الحياة المهنية وعلاقتها بالناحيتين التربوية والتعليمية.

// انتهى //

12:13ت م

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