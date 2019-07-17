السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة



رام الله 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأسرى المحررين: خالد أبو البها، وسامي حسين، عقب مداهمة منزليهما في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومحمد أبو سليم من قرية رنتيس، فيما اعتقلت القوات ماهر بلايشة، بعد مداهمة منزله في مخيم الجلزون.

من جانب آخر أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون.

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11:36ت م

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