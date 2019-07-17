السعودية اليوم / اختتام دورة "تحولات الإشراف التربوي" بتعليم نجران



نجران 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس، دورة تدريبية بعنوان "تحولات الإشراف التربوي"، ضمن برنامج التدريب الصيفي بمركز سمو الأمير مشعل بن سعود للتدريب بالمنطقة.

وتهدف الدورة التي قدمها المدرب إبراهيم عواجي على مدى 3 أيام، إلى التعريف بمفهوم "تحولات الإشراف التربوي "، وتنمية مهارات المتدرب في تحولات الإشراف التربوي وتجويد التعليم وفق الشروط الواجب توافرها في البيئة المدرسية والصيفية، وتزويد المتدربين بأهم العناصر المرتبطة بأحدث أساليب الأشراف التربوي وعلاقته بعناصر المنظومة التعليمية، وصقل مهارات المتدربين وتنميتها فيما يتعلق بنماذج الإشراف التربوي وتوظيفها في المناهج الدراسية.

واشتملت الدورة على عدة محاور منها: أنواع الإشراف التربوي، وتعريف "مفهوم الإشراف التربوي"،والأساليب الإشرافية المتنوعة، وعلاقة الإشراف التربوي بالمنظومة التعليمية، ونماذج الإشراف التربوي، واستخدامات النظرة البنائية للتعلم في العملية التعليمية، والتحليل الذاتي للأداء، وتحليل نتائج الطلاب، وأساليب النمو المهني في الإشراف المعتمد على الأداء، وتطبيق عملي على أساليب الإشراف التربوي واستخدامها في العملية التعليمية.

// انتهى //

11:19ت م

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