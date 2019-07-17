حج / نائب وزير الحج والعمرة : الحج من مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف



جدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أهمية التفرغ لأداء مناسك الحج، والابتعاد عن أسباب الفرقة، مشيرًا إلى أن الحج لن يكون مكانًا لبث رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة، وإنما سيبقى الحج نموذجاً مثالياً للإسلام الوسطي والمعتدل، و من مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف.

وأشار معاليه إلى أهمية دعوة المملكة حجاجَ بيت الله الحرام أن يتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل تلك التصرفات بأي حال من الأحوال وستتخذ الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون القيام بها, وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

// انتهى //

11:12ت م

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