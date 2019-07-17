

ينبع 14ذوالقعدة 1440هـ الموافق 17يوليو 2019م واس

ناقش مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع برئاسة المحافظ سعد السحيمي خلال اجتماعه أمس, جملة من الموضوعات منها آلية تطوير البناء المؤسسي للجمعية, وتطوير الجانب الاداري والاستثماري للجمعية عن طريق أحد الشركات الاستشارية, وتكوين لجنة للمبادرات الاجتماعية.

وتدارس المجتمعون تقرير عن ميزانية الجمعية خلال في النصف الأول من العام 2019م, فيما اعتمد مشروع الحقيبة المدرسية لعام 1441هـ , وتحديد آلية التنفيذ مع الجمعيات الخيرية بالمحافظة لضمان وصولها إلى المستفيدين .

// انتهى //

11:07ت م

0026





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع يناقش تطوير البناء المؤسسي للجمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.