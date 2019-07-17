إطلاق المسعف الإلكتروني ونظام تتبع المركبات بالجوف

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، برنامج المسعف الإلكتروني، ونظام تتبع المركبات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة فيصل بن حواس الشمري وعدد من مسؤولي الهيئة.

واستعرض سموه سير العمل في فروع الهيئة بالمنطقة وحصول الفرع على نسبة 100% في مؤشر رضى المستفيد كأول فرع في المملكة يحصل على هذه النسبة، وتصدر المؤشر العام للخدمات الإسعافية على مستوى المملكة خلال الستة الأشهر الماضية لأسابيع كثيرة.

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ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدور الذي يقوم به رجال الهلال الأحمر السعودي وما تحقق للفرع من نسب ومؤشرات على مستوى فروع الهيئة بالمملكة تؤكد تضافر الجهود وحرص العاملين في الفرع للعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تسهم في إنقاذ أرواح البشر، مقدما شكره لجميع العاملين في هذا القطاع.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تقليل زمن سرعة استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات، مبينًا أن هذه الأنظمة تقوم بربط آلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية.



وأفاد أن برنامج المسعف الإلكتروني يُعد أحد الأنظمة المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية, ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب، وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًا، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، ويعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020.