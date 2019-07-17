لمياء البراهيم تحذر من القاتل الصامت: هذه أسبابه

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعتبر ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت في جسد الإنسان رغم أنه يُعد مرضًا منتشرًا، ويمكن السيطرة عليه بالأدوية ونظام الحياة الصحي، ولكن إهمال علاجه أو التأخر فيه قد يُودي بحياة الشخص، أو يعرضه لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

ويُوضح الأطباء أن هناك علامات تحذيرية تظهر على وجه الإنسان أو جسده، قد تعني أنه يتعرّض لسكتة دماغية نتيجة لارتفاع ضغط الدم.

ويُعتبر الشخص مصابًا بارتفاع ضغط الدم عندما تتجاوز القراءة الأعلى (للضغط الانقباضي) حاجز الـ 140، فيما تكون القراءة السفلى (الضغط الانبساطي) أعلى من 90.

وفي حال ترك ارتفاع ضغط الدم من دون علاج، فإنه سيسبب أضرارًا للقلب والشرايين والكلى، مما يعرض الشخص لخطر الموت المفاجئ المحتمل نتيجة لسكتة دماغية وأزمة قلبية.

ومن علامات ارتفاع ضغط الدم، الشعور بشلل خفيف في الوجه، أو فقدان الإحساس، وهي العلامة التي يشدد الأطباء على ضرورة عدم تجاهلها، لأنها قد تعني تعرض الشخص لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

وقالت استشارية طب الأسرة والمجتمع، لمياء البراهيم خلال حوارها إلى القناة السعودية: إن هناك أسباباً عديدة لمرض الضغط منها السمنة وارتفاع السكر وكثرة تناول الملح بالإضافة إلى العامل الوراثي، موضحةً أن هناك عوامل يمكن التحكم فيها لتقليل فرصة الإصابة بالمرض.

Advertisements

وتابعت البراهيم أن التدخين يسبب ارتفاع الضغط وشرب الكحول وأيضًا التوتر ولكنه بشكل غير مباشر، مشيرةً إلى أن هناك دراسات تزعم أيضًا أن القهوة لها دور في ارتفاع الضغط، بالإضافة إلى بعض الأدوية التي تؤثر في الضغط.

وشددت على ضرورة أن يعرف الإنسان المسببات للابتعاد عنها، لأن هناك أنواعاً من الضغط الأول لدى أغلب الناس ويأخذ فترة طويلة، متابعةً أن علاج الضغط يأخذ فترة طويلة وأدويته تؤثر على الصحة، ولهذا لو كانت هناك فرصة للوقاية فيجب التركيز عليها.

ولفتت إلى أن ارتفاع الضغط بدون أعراض في البداية لأن منها الدوار ونزيف الأنف وهي أعراض تحدث في كثير من الأمراض ولهذا يسمى القاتل الصامت، ولكن لحسن الحظ أن فحصه بسيط ويمكن اكتشافه.