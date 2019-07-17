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سرقا عطورًا بـ112 ألفاً لسبب غريب!
متابعات الخليج 365 - متابعة
تورط موظفان عربيان في شركة عطور وإكسسوارات في سرقة كمية كبيرة من زجاجات العطور قدرت قيمتها بـ 112 ألف درهم.
وبحسب النيابة العامة في محكمة الجنايات بدبي، بعد استجواب المتهمين ادعيا أنهما سرقا الكمية المذكورة لإرسالها هدايا إلى أهاليهما في موطنهما.
وأفاد مدير الأمن في الشركة المجني عليها باختفاء كمية كبيرة من العطور من المخزن، وبالتدقيق على كاميرات المراقبة تبين تورط المتهم الثاني بإخراجها من المخزن الخاص بمحل البيع بالتعاون مع المتهم الأول ووضعها في غرفة الانتظار، حيث شوهد المتهم الأول وهو يدخل إلى الغرفة ومن ثم يخرج منها حاملًا كيسًا كبيرًا، بحسب البيان الإماراتية.
وأضاف مدير الأمن أنه بجرد البضاعة، تبين أن قيمة المسروقات وصلت لـ 112 ألف درهم.
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