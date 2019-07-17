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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

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شكرا لقرائتكم أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-17

أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” أسعار العملات مقابل العملة المحلية:

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.2258 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4284 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.0212 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.0831 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.0375 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.7883 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.9495 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.4374 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.2904 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1890 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.3154 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0812 دينار كويتي

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ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.5581 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.6852 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3724 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.3919 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5514 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3000 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.3713 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.7421 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9706 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.3058 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7658 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7441 ريال يمني





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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