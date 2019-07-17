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2019-07-17 أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء متابعات الخليج 365 - الرياض تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” أسعار العملات مقابل العملة المحلية: جنيه مصري (EGP) 1 جنيه مصري = 0.2258 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.4284 جنيه مصري درهم إماراتي (AED) 1 درهم إماراتي = 1.0212 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي جنيه سوداني (SDG) 1 جنيه سوداني = 0.0831 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.0375 جنيه سوداني دينار جزائري (DZD) 1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.7883 دينار جزائري دينار بحريني (BHD) 1 دينار بحريني = 9.9495 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني دينار عراقي (IQD) 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.4374 دينار عراقي دينار أردني (JOD) 1 دينار أردني = 5.2904 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1890 دينار أردني دينار كويتي (KWD) 1 دينار كويتي = 12.3154 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0812 دينار كويتي Advertisements ليرة لبنانية (LBP) 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.5581 ليرة لبنانية دينار ليبي (LYD) 1 دينار ليبي = 2.6852 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3724 دينار ليبي درهم مغربي (MAD) 1 درهم مغربي = 0.3919 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5514 درهم مغربي ليرة سورية (SYP) 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3000 ليرة سورية شلن صومالي (SOS) 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.3713 شلن صومالي ريال عماني (OMR) 1 ريال عماني = 9.7421 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني ريال قطري (QAR) 1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9706 ريال قطري دينار تونسي (TND) 1 دينار تونسي = 1.3058 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7658 دينار تونسي ريال يمني (YER) 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7441 ريال يمني









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