الان تتابع «العتيبي» مشرفاً على إدارة العلاقات والاعلام بجامعة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 44 دقيقة - 11:38 ص, 17 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بقرار من مدير ⁧جامعة الطائف الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: صدر قرار سعادة مدير ⁧جامعة الطائف⁩ المكلف أ.د.سعد بن سالم الزهراني بتكليف سعادة الدكتور/ سطام بن ربيع العتيبي

‏مشرفاً عاماً على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة بالإضافة لعمله.

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