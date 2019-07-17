حميدتي قائد الدعم السريع: الاتفاق السوداني يفتح عهدًا جديدًا مع شركاء الثورة

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أقرّ نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو”حميدتي” بأنّ الاتفاق الذي تمّ يعدّ لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، مؤكّدًا أنّه يفتح عهدًا جديدًا في الشراكة بين القوات المسلّحة والدعم السريع مع شركاء الثورة.

وقال حميدتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء بعد التوصّل إلى اتفاقٍ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الأحرف الأولى إنّ الشباب هم وقود الثورة، مقدّمًا في الوقت ذاته شكره للمجتمع الأقليمي الذي أسهم في الوصول إلى اتفاقٍ، كما شكر الدول العربية التي رعت الاتفاق بشكل تام.