شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو عجرم» تستقبل 1880 حاجاً عراقياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف مساء أمس، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر من الدول المجاورة، حيث وصل 1880 حاجاً من جمهورية العراق الشقيق يمثلون باكورة طلائع حجاج البر والذين عبروا الحدود السعودية عبر منفذ جديدة عرعر، تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية و الإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة.

Advertisements

وكان في استقبالهم محافظ دومة الجندل ناصر السهلي، ورئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري، و رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل الحسن.

وقدمت فرق الكشافة الورود على الحجاج والخدمات اللازمة ومساعدتهم مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية اللازمة وتوزيع المصاحف و الكتيبات الإرشادية وتوجيههم إلى أماكن المبيت، بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية في مقدمتها إمارة منطقة الجوف والجهات الأمنية و بلدية أبو عجرم وكشافة تعليم الجوف و صحة الجوف والجهات الخدمية التطوعية الأخرى.

ويحظى ضيوف بيت الله الحرام باهتمام بالغ من قبل أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اللذان يحرصان على خدمة الحجاج وتقديم جميع مايلزم حتى يكملوا طريقهم إلى مكة وأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حيث يؤكدان على خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم وحتىعودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أن يمن الله عليهم بتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.