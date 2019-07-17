بالشراكة مع معهد ثقف "الفيل جاي" أول عرض مسرحي على اقرأ لمواهب سعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ضمن الشراكة الاستراتيجية بين شركة اقرأ الاعلامية و معهد الثقافة والفنون للتدريب (ثقف) اصبحت مسرحية الفيل جاي الذي استمر التدريب عليها لأكثر من 30 يوماً في شركة اقرأ الاعلامية واستوديوهاتها بجدة جاهزة للعرض .

وتعد مسرحية ( الفيل جاي ) فنتازيا مقتبسة عن نص مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" للكاتب الكبير : سعدالله ونوس ومن إعداد وإخراج الفنان خالد الحربي ،يشارك فيها مواهب سعودية مكونة من 9 شباب سيتم تكريمهم بشهادات في حفل تخرج متدربي برنامج اعداد الممثل المسرحي في النادي الادبي بجدة وذلك ضمن العرض المسرحي المقام يوم الخميس القادم 18/07/2019 بعد صلاة العشاء .

والجدير بالذكر أن المسرحية تعرض لأول مرة على قناة اقرأ الفضائية والذي تحدد موعد عرضها في عيد الأضحى المبارك 1440 هـ .