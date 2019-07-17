السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ضمن الشراكة الاستراتيجية بين شركة اقرأ الاعلامية و معهد الثقافة والفنون للتدريب (ثقف) اصبحت مسرحية الفيل جاي الذي استمر التدريب عليها لأكثر من 30 يوماً في شركة اقرأ الاعلامية واستوديوهاتها بجدة جاهزة للعرض .
وتعد مسرحية ( الفيل جاي ) فنتازيا مقتبسة عن نص مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" للكاتب الكبير : سعدالله ونوس ومن إعداد وإخراج الفنان خالد الحربي ،يشارك فيها مواهب سعودية مكونة من 9 شباب سيتم تكريمهم بشهادات في حفل تخرج متدربي برنامج اعداد الممثل المسرحي في النادي الادبي بجدة وذلك ضمن العرض المسرحي المقام يوم الخميس القادم 18/07/2019 بعد صلاة العشاء .
والجدير بالذكر أن المسرحية تعرض لأول مرة على قناة اقرأ الفضائية والذي تحدد موعد عرضها في عيد الأضحى المبارك 1440 هـ .
كانت هذه تفاصيل خبر بالشراكة مع معهد ثقف "الفيل جاي" أول عرض مسرحي على اقرأ لمواهب سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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