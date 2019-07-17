"الصحة" تجري 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أفادت وزارة الصحة بأن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وبلغت الخدمات الصحية التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى الـ 12 من الشهر نفسه 20,658 خدمة صحية، حيث أجريت 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 108 عمليات غسيل كلوي و3 عمليات مناظير، و23 عملية جراحية مختلفة، بينما دخل 148 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وسجلت حالة ولادة واحدة، فيما لم تسجل أي حالة إرهاق حراري أو ضربات حرارية ولله الحمد.