السعودية | السعودية.. معلومات عن أطول خط "تابلاين" في العالم!

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شكرا لقرائتكم السعودية.. معلومات عن أطول خط "تابلاين" في العالم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - مر أمس 70 عاماً على إنشاء خط "التابلاين" الذي يعتبر أكبر خط نقل بترول في العالم وكان سبباً في نهضة 3 مدن سعودية تقع على الخط هي طريف وعرعر ورفحا.
واحتفت بذلك دارة الملك عبدالعزيز عبر مقطع فيديو احتوى على معلومات تناولت التأسيس والإنشاء والموارد المادية والبشرية والفنية للمشروع.
وقالت: "لم ينقل النفط فقط بل نبتت على امتداده مدن ومجتمعات فوطّن كثيراً من البادية"، وأضافت: "التابلاين منجز حضاري للدولة في بداية تأسيسها، فهو أكبر خط نقل بترول في العالم في حينه".
ويمتد خط التابلاين من ساحل الخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طوله 1664 كيلو مترا، بدأ إنشاؤه عام 1947 وأكمل جاهزيته عام 1950، كما تم استخدام 35 ألف طن من الأنابيب في إنشائه، بوجود 16 ألف عامل بتكلفة 230 مليون دولار أميركي. وتوقف خط التابلاين عن العمل نهائياً عام 1990.
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