، تأخر معاملات الكهرباء يُثير استياء "أهالي العارضة" والبلدية تبرئ ساحتها ،

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شكا مواطنون في محافظة العارضة بمنطقة جازان، من تأخير إيصال التيار الكهربائي إلى أراضيهم؛ أسوة بالمواطنين في المحافظات الأخرى الذين أتيح لهم توصيل التيار دون صكوك شرعية على الأراضي؛ مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة وإنصافهم من المعاناة.
وقال عدد من المواطنين إنهم سلّموا طلباتهم لبلدية العارضة؛ ولكنها أحالت "بعضها" للمحافظة؛ ولكن لم تُثمر عن أي نتيجة لا من البلدية ولا المحافظة، ولا نعلم متى تنتهي إجراءات توصيل التيارات الكهربائية وإحالتها لشركة الكهرباء أسوة بالمواطنين في مختلف المحافظات.
ومن جهته، كشف رئيس بلدية العارضة جبران التليدي لـ"الخليج 365": أنه لا يوجد لديهم تأخير في الطلبات، ولا يوجد أي طلب مكتمل الإجراء ومتأخر لدينا، وجميع الطلبات تُحال للمحافظة مباشرة إذا لم يكن هناك ملاحظة على الطلب وبمجرد عودتها من المحافظة تستكمل إجراءات البلدية.
تأخر معاملات الكهرباء يُثير استياء "أهالي العارضة" والبلدية تبرئ ساحتهامحمد المواسي الخليج 365 2019-07-17
شكا مواطنون في محافظة العارضة بمنطقة جازان، من تأخير إيصال التيار الكهربائي إلى أراضيهم؛ أسوة بالمواطنين في المحافظات الأخرى الذين أتيح لهم توصيل التيار دون صكوك شرعية على الأراضي؛ مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة وإنصافهم من المعاناة.
وقال عدد من المواطنين إنهم سلّموا طلباتهم لبلدية العارضة؛ ولكنها أحالت "بعضها" للمحافظة؛ ولكن لم تُثمر عن أي نتيجة لا من البلدية ولا المحافظة، ولا نعلم متى تنتهي إجراءات توصيل التيارات الكهربائية وإحالتها لشركة الكهرباء أسوة بالمواطنين في مختلف المحافظات.
ومن جهته، كشف رئيس بلدية العارضة جبران التليدي لـ"الخليج 365": أنه لا يوجد لديهم تأخير في الطلبات، ولا يوجد أي طلب مكتمل الإجراء ومتأخر لدينا، وجميع الطلبات تُحال للمحافظة مباشرة إذا لم يكن هناك ملاحظة على الطلب وبمجرد عودتها من المحافظة تستكمل إجراءات البلدية.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:48 AM
مطالبات بسرعة الاستجابة واستكمال الإجراءات لتوصيل التيار
شكا مواطنون في محافظة العارضة بمنطقة جازان، من تأخير إيصال التيار الكهربائي إلى أراضيهم؛ أسوة بالمواطنين في المحافظات الأخرى الذين أتيح لهم توصيل التيار دون صكوك شرعية على الأراضي؛ مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة وإنصافهم من المعاناة.
وقال عدد من المواطنين إنهم سلّموا طلباتهم لبلدية العارضة؛ ولكنها أحالت "بعضها" للمحافظة؛ ولكن لم تُثمر عن أي نتيجة لا من البلدية ولا المحافظة، ولا نعلم متى تنتهي إجراءات توصيل التيارات الكهربائية وإحالتها لشركة الكهرباء أسوة بالمواطنين في مختلف المحافظات.
ومن جهته، كشف رئيس بلدية العارضة جبران التليدي لـ"الخليج 365": أنه لا يوجد لديهم تأخير في الطلبات، ولا يوجد أي طلب مكتمل الإجراء ومتأخر لدينا، وجميع الطلبات تُحال للمحافظة مباشرة إذا لم يكن هناك ملاحظة على الطلب وبمجرد عودتها من المحافظة تستكمل إجراءات البلدية.
، تأخر معاملات الكهرباء يُثير استياء "أهالي العارضة" والبلدية تبرئ ساحتها ،
المصدر : الخليج 365
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