، "الحقيل" يُكَرّم "نبض العزيزية" كأفضل مطوّر عقاري بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بن سمار": نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك

‏كرّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، مساء أمس الأول الاثنين، شركة "نبض العزيزيه" كأفضل شركة في المملكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري، بحضور عدد كبير من المستثمرين والعقاريين والمستفيدين والبنوك والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

ومن جهته، عبّر عبدالله الحربي مدير الشركة عن ذلك قائلًا: "الشكر والتقدير لوزير الإسكان على تكريمه لنا، وهذا لم يأتِ من فراغ؛ فسياسات الشركة أن نكون الأوائل، وأن نعمل بجد واجتهاد لإرضاء مستفيدي مشاريعنا".

وقال رئيس مجلس الإدارة مسعد بن سمار‏: "نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك، وكل ما نقوم به يبقى قليلًا في حق وطننا الغالي، وما هذا الإنجاز إلا وقود لنا لمزيد من التفوق والنجاح، وأُهدي هذا النجاح لجميع مستفيدي الإسكان في مشاريع الشركة".