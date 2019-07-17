محمد بن مسعود - الدمام - أكد محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يأتي داعمًا لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. وقال: "سنعمل في هدف على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين؛ لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار". مدير عام "هدف": قرار السماح للمحلات التجارية بالعمل ٢٤ ساعة يزيد الفرص الوظيفية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-17 أكد محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يأتي داعمًا لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. وقال: "سنعمل في هدف على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين؛ لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار". Advertisements 17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 10:49 AM أكد محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يأتي داعمًا لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. وقال: "سنعمل في هدف على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين؛ لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار". ، مدير عام "هدف": قرار السماح للمحلات التجارية بالعمل ٢٤ ساعة يزيد الفرص الوظيفية ،

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