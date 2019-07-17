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كرّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، مساء أمس الأول الاثنين، شركة "نبض العزيزيه" كأفضل شركة في المملكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري، بحضور عدد كبير من المستثمرين والعقاريين والمستفيدين والبنوك والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
ومن جهته، عبّر عبدالله الحربي مدير الشركة عن ذلك قائلًا: "الشكر والتقدير لوزير الإسكان على تكريمه لنا، وهذا لم يأتِ من فراغ؛ فسياسات الشركة أن نكون الأوائل، وأن نعمل بجد واجتهاد لإرضاء مستفيدي مشاريعنا".
وقال رئيس مجلس الإدارة مسعد بن سمار: "نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك، وكل ما نقوم به يبقى قليلًا في حق وطننا الغالي، وما هذا الإنجاز إلا وقود لنا لمزيد من التفوق والنجاح، وأُهدي هذا النجاح لجميع مستفيدي الإسكان في مشاريع الشركة".
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 11:37 AM
"بن سمار": نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك"الحقيل" يُكَرّم "نبض العزيزية" كأفضل مطوّر عقاري بالمملكة
كرّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، مساء أمس الأول الاثنين، شركة "نبض العزيزيه" كأفضل شركة في المملكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري، بحضور عدد كبير من المستثمرين والعقاريين والمستفيدين والبنوك والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
ومن جهته، عبّر عبدالله الحربي مدير الشركة عن ذلك قائلًا: "الشكر والتقدير لوزير الإسكان على تكريمه لنا، وهذا لم يأتِ من فراغ؛ فسياسات الشركة أن نكون الأوائل، وأن نعمل بجد واجتهاد لإرضاء مستفيدي مشاريعنا".
وقال رئيس مجلس الإدارة مسعد بن سمار: "نحن جميعًا وبكل ما لدينا في خدمة الدين والوطن والمليك، وكل ما نقوم به يبقى قليلًا في حق وطننا الغالي، وما هذا الإنجاز إلا وقود لنا لمزيد من التفوق والنجاح، وأُهدي هذا النجاح لجميع مستفيدي الإسكان في مشاريع الشركة".
، "الحقيل" يُكَرّم "نبض العزيزية" كأفضل مطوّر عقاري بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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