دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «العمل والتنمية الاجتماعية»: 6 مزايا لقرار عمل الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة

استعرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ست مزايا للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذا القرار يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع ويستحدث مزيدًا من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن، وسيسهم في تحقيق توجهات رؤية السعودية 2030.

ونوهت الوزارة بأن الآثار الإيجابية المتوقعة لقرار السماح بمد العمل إلى 24 ساعة، تتمثل في: توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية، ونمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الانفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات أجنبية.

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وتابعت الوزارة، أن القرار يؤدي إلى المساهمة في استحداث مزيد من الفرص الوظيفية، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، والمساهمة في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقال المجلس إن هذه الخطوة ستتم بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة .