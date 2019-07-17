مجلس الوزراء يسمح بعمل المحلات التجارية 24 ساعة

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
وقال المجلس إن هذه الخطوة ستتم بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.
روان الدريس.. عازفة بيانو سعودية من الهواية للاحتراف
مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية
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روان الدريس.. عازفة بيانو سعودية من الهواية للاحتراف
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كما يحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.