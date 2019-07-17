دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مجلس الوزراء يسمح بعمل المحلات التجارية 24 ساعة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقال المجلس إن هذه الخطوة ستتم بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية

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كما يحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة .