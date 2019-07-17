شاهد: أمير الحدود الشمالية يستقبل طلائع الحجاج العراقيين القادمين عبر منفذ “عرعر”

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين إلى المملكة عبر منفذ جديّدة عرعر، وذلك خلال زيارته التفقدية للمنفذ. وتفقّد أمير المنطقة خلال جولته، الساحة الخارجية لاستراحة الحجاج والتسهيلات التي يتم تقديمها لهم بقسم الحجاج، حيث استمع لشرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي، كما شاهد نموذجاً من أعمال التفتيش من خلال غرفة المراقبة.

كما استمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى بعض الحجاج، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وعلى ما لقوه من حفاوة ورعاية وترحيب، مشيداً بما شاهده من عزيمة وجهد ودقة في العمل في هذا المنفذ. وقال أمير المنطقة: “تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده إلى حجاج الجمهورية العراقية القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي”.

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