سجّل مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، أول حالة ولادة بالمستشفى لموسم حج 1440 حيث رُزقت حاجّة آسيوية بطفلة سمتها “طيبة”. وقامت أسرة المستشفى بتقديم الهدايا للحاجة بهذه المناسبة السعيدة، حيث غادرت والدة “طيبة” ومولودتها المستشفى وهما تتمتعان بالصحة والعافية. وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية سلّمت قبل أيام أول شهادة ميلاد لحاج هندي يُدعى “ديل شاد”، حيث وضعت زوجته مولودهما بالمدينة المنورة واتفقا على تسميته “أحمد المدينة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد “أحمد المدينة”.. ولادة أول طفلة في حج هذا العام بالمدينة وذووها يسمونها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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