“العدل”: يسمح بعقد نكاح مَن هم دون 18 عاماً في هذه الحالة فقط

كشفت وزارة العدل أنه لا يمكن عقد نكاح لمَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إلا في حالة واحدة فقط.

وأوضح حساب “التواصل العدلي” على “تويتر” رداً على أحد المغردين، أنه لا يتم عقد نكاح مَن يقل عمره عن 18 عاماً، حتى يتم التحقق من أن الزواج لن يلحق ضرراً، ويحقق المصالح الفضلى بناءً على نظام حماية الطفل.