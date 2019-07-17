تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس على مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، قولها: إنّ محافظات الليث والقنفذة وخليص ورابغ تتعرَّض لرياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنِّي مدى الرؤية، تستمر حتى السادسة مساءً.

وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس على مختلف مناطق المملكة، توقّعت فيه أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كيلو مترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كيلو مترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.