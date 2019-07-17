بالصور.. مدينة حجاج أبو عجرم تستقبل طلائع الحجاج العراقيين

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف، مساء أمس الثلاثاء، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر البر من الدول المجاورة؛ حيث وصل 1880 حاجًّا من جمهورية العراق الشقيق يمثلون باكورة طلائع حجاج البر، وقد عبروا الحدود السعودية عبر منفذ جديدة عرعر تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة.

وكان في استقبال الحجاج العراقيين، محافظ دومة الجندل ناصر بن سعود السهلي، ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن طراد الشمري، ورئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن.

وقدمت فرق الكشافة الورود للحجاج والخدمات والمساعدة اللازمة مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية، وتوزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية، وتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية، في مقدمتها إمارة منطقة الجوف، والجهات الأمنية، وبلدية أبو عجرم، وكشافة تعليم الجوف، وصحة الجوف، والجهات الخدمية التطوعية الأخرى.

ويحظى ضيوف بيت الله الحرام باهتمام بالغ من قبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج بالمنطقة، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اللذين يحرصان على خدمة الحجاج وتقديم جميع ما يلزم حتى يكملوا طريقهم إلى مكة ويؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- حيث يؤكدان على خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين، بعد أن يمن الله عليهم بتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.