المغلوث يعدد مزايا قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة

عدَّد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد؛ مزايا قرار مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة يوميًّا.

وقال المغلوث لـ«عاجل» إن القرار سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيكون له مردود على القطاعين التجاري والعقاري، وعلى قطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

وأضاف المغلوث أن القرار سيسهم أيضًا في زيادة المبيعات والمشتريات؛ ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بارتفاع العائدات فتزيد الزكاة والقيمة المضافة بحجم المبيعات والدخل السنوي، فضلًا عن تخفيض نسبة البطالة بتوظيف الشباب.

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وتابع المغلوث أن هذا القرار أتاح مفهومًا جديدًا في التسويق على مدار الساعة عبر المحلات التجارية والمراكز، خاصةً أن المملكة سباقة في هذا الشأن، منوهًا بأن أنشطة ستستفيد من هذا القرار مثل المقاهي والأندية الاجتماعية، والترفيه، وصالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية، وقطاع المطاعم والوجبات السريعة.

واستكمل المغلوث أن من فوائد القرار دعم قطاع الإيواء السياحي من الفنادق والشقق المفروشة، ورفع مبيعات قطاع التجزئة وتنشيط الصحة مثل الصيدليات، فضلًا عن المساهمة في قطاع المحروقات مثل محطات الوقود، وكذا قطاع النقل والمواصلات مثل شركات الأجرة وغيرها.

واختتم المغلوث أن القرار سيحفز الإنفاق الاستهلاكي وسيجذب الاستثمارات الرأس مالية من أجل مساندة رفع مستوى دخل سكان المدن، وخفض معدلات البطالة وزيادة أرباح الشركات، فضلًا عن رفع مفهوم جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية.