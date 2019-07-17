بالصور.. أمير «الشمالية» يرأس اجتماع مبادرة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة «تنموي»

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية -في قاعة الاجتماعات بالإمارة، الثلاثاء- مبادرة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة «تنموي» بحضور عدد من مديري الإدارات التنموية.

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها الاشتراطات الحكومية، وضعف التدريب والمعلومات والدعم الاستثماري.

كما بحث الاجتماع جهود الإمارة في إحداث الحراك التنموي وتحقيق التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

وأشار الأمير فيصل بن خالد خلال الاجتماع، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 85% من الشركات، وتنهض بدور كبير في الإجمالي المحلي وتوليد الوظائف وتخفيض البطالة ورفع نسبة الصادرات، كما تشكل البذور الأساسية لتكوين الشركات الكبرى التي تعتبر الرموز الاقتصادية للدول بقطاعاتها كافة.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد: «ولذلك حرصنا (ونحن نعمل على تنمية القطاع الخاص بالمنطقة ليقوم بدوره التنموي المنشود)، على استكمال وتعزيز قوة عناصر لمنظومة إنتاج وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية كافةً داخل منطقة الحدود الشمالية وخارجها».

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وأشاد الأمير فيصل بن خالد بما حققته مبادرة «تنموي» من تحليل عناصر منظومة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وما نتج عن ذلك من تحديد لمواطن الخلل ورسم استراتيجية عملية لمعالجتها، منوهًا بأثر المبادرة في توثيق العلاقة بالجهات ذات الصلة، وزيارتها، والوقوف على ما شرعت فيه من خطط تنفيذية لتعزيز وجودها بالمنطقة لتقديم خدمات الدعم والتمكين والتحفيز والتمويل والإرشاد بالصورة المثلى.

وشدد الأمير فيصل على ضرورة مضاعفة الجهود للوصول إلى مرحلة جني الثمار بتحفيز رواد الأعمال وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بهذا الشأن.

ودعا الأمير فيصل إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

ويستهدف الاجتماع معرفة الجهات المشاركة وشركاء النجاح بمبادرة «تنموي» ودورهم في نجاحها من خلال نظام إدارة الأداء للمبادرة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.