سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، انطلاق أولى جلسات مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2019 م، في المجلس النيابي أمس، والتي تستمر على امتداد ثلاثة أيام.

وأولت اهتماما بتأكيد الأمم المتحدة، أمس، مقتل أكثر من 30 مدنيًا خلال الأيام الأربعة الأخيرة جراء الغارات الجوية والقصف بالبراميل المتفجرة من قبل قوات نظام الأسد، على منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وتناقلت صحف الاربعاء، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، إيران إلى الخروج من اليمن، في إشارة إلى دعمها لميليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية واستولت على أجزاء واسعة من البلاد منذ العام 2014 م .

ورصدت تصاعد وتيرة العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الليبي ضد المليشيات الارهابية في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت إلى اصابة خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، شمالي قطاع غزة.

كما تطرقت صحف لبنان، إلى نبأ وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن مساعيه التي استأنفها مؤخرا لإحياء عملية السلام .

//انتهـى//

10:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.