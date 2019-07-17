سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، اجتماعات الدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الاعلام العرب والتي ستعقد اليوم بالقاهرة برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم إضافة الى الاتحادات والمنظمات العربية والممارسة لمهام إعلامية.

وأشارت إلى أن الاجتماع الوزاري سيناقش قضايا الاعلام الهامة ورؤاه الاستراتيجية وبحث آليات تطويره حيث يتضمن جدول أعمال الدورة 18 بندا يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية واعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي.

وعرجت الصحف إلى اسقاط التحالف العربي بقيادة المملكة طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون صوب مدينة جازان.

وسلطت الضوء على إصدار حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، أمس بيانا حول الوضع في ليبيا دعت فيه لوقف التصعيد الفوري والاقتتال الحالي والعودة إلى العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

ولفتت إلى وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ، دولة قطر بأنها أصبحت الأشد خطرًا على

وأخبرت، عن رفض قوى الحرية والتغيير بالسودان قبيل ساعات من عقد جلسة مباحثات مرتقبة مع المجلس العسكري، منح حصانات مطلة لأعضاء المجلس السيادي التي تضمنتها مسودة الإعلان الدستوري الذي سيتم بموجبه حكم السودان خلال الفترة الانتقالية.

وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة منها ، مطالبة فلسطين بتحقيق دولي في وفاة أسير لدى إسرائيل ، وتضارب الأنباء بشأن اختفاء ناقلة نفط في مضيق هرمز، وضبط صاروخ قطري وأسلحة بحوزه جماعات يمينية بإيطاليا ، واستقالة كريستين لاجارد من منصبها كأمين عام لصندوق النقد الدولي على خلفية قبولها تولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي .

// انتهى //

10:24ت م

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القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، اجتماعات الدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الاعلام العرب والتي ستعقد اليوم بالقاهرة برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم إضافة الى الاتحادات والمنظمات العربية والممارسة لمهام إعلامية.وأشارت إلى أن الاجتماع الوزاري سيناقش قضايا الاعلام الهامة ورؤاه الاستراتيجية وبحث آليات تطويره حيث يتضمن جدول أعمال الدورة 18 بندا يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية واعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي.وعرجت الصحف إلى اسقاط التحالف العربي بقيادة المملكة طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون صوب مدينة جازان.وسلطت الضوء على إصدار حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، أمس بيانا حول الوضع في ليبيا دعت فيه لوقف التصعيد الفوري والاقتتال الحالي والعودة إلى العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.ولفتت إلى وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ، دولة قطر بأنها أصبحت الأشد خطرًا على مجلس التعاون الخليجي ، وذلك ردًا على برنامج بثته قناة قطرية حمل أكاذيب واضحة ومغالطات فجة.وأخبرت، عن رفض قوى الحرية والتغيير بالسودان قبيل ساعات من عقد جلسة مباحثات مرتقبة مع المجلس العسكري، منح حصانات مطلة لأعضاء المجلس السيادي التي تضمنتها مسودة الإعلان الدستوري الذي سيتم بموجبه حكم السودان خلال الفترة الانتقالية.وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة منها ، مطالبة فلسطين بتحقيق دولي في وفاة أسير لدى إسرائيل ، وتضارب الأنباء بشأن اختفاء ناقلة نفط في مضيق هرمز، وضبط صاروخ قطري وأسلحة بحوزه جماعات يمينية بإيطاليا ، واستقالة كريستين لاجارد من منصبها كأمين عام لصندوق النقد الدولي على خلفية قبولها تولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي .// انتهى //10:24ت م0019

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.