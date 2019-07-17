السعودية اليوم / وزارة المالية تسلم وزارة العمل مركزين لإرشاد التائهين بالتوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام



مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

تسلّم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط من ممثل وزارة المالية المهندس ضيف الله الهاشمي، مركزين بالتوسعة

من جانبه ثمّن المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور، لمركز التنمية الاجتماعية بمكة جهوده في دعم مشروع تعظيم البلد الحرام للقيام بدوره الريادي في خدمة ضيوف الرحمن وإرشاد التائهين الذي يعد ضمن مجموعة من المناشط الخدمية التي يقدمها المشروع في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة وقوة أمن المسجد الحرام، وقوات الطوارئ الخاصة، ومرور العاصمة المقدسة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وقد استفاد منها خلال الـ 15 عاماً الماضية أكثر من 10 ملايين مستفيد معبرا عن شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية ومجموعة بن لادن السعودية على تعاونهم في تسهيل كافة الإمكانات للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

10:09ت م

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مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واستسلّم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط من ممثل وزارة المالية المهندس ضيف الله الهاشمي، مركزين بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام للإفادة منها في إرشاد التائهين بالمسجد الحرام بدءاً من موسم حج هذا العام.من جانبه ثمّن المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور، لمركز التنمية الاجتماعية بمكة جهوده في دعم مشروع تعظيم البلد الحرام للقيام بدوره الريادي في خدمة ضيوف الرحمن وإرشاد التائهين الذي يعد ضمن مجموعة من المناشط الخدمية التي يقدمها المشروع في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة وقوة أمن المسجد الحرام، وقوات الطوارئ الخاصة، ومرور العاصمة المقدسة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وقد استفاد منها خلال الـ 15 عاماً الماضية أكثر من 10 ملايين مستفيد معبرا عن شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية ومجموعة بن لادن السعودية على تعاونهم في تسهيل كافة الإمكانات للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //10:09ت م0017

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