السعودية اليوم / غرفة القصيم تنفذ 28 دورة تدريبية يستفيد منها 2500 متدرب ومتدربة

بريدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم حالياً، 28 دورة تدريبية يستفيد منها 2500 متدرب ومتدربة، وتستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري.

وأوضح مدير إدارة التدريب والتوظيف في الغرفة سعود أبا الخيل، أن البرنامج يأتي في إطار سعي الغرفة الحثيث إلى تنمية وتطوير مهارات وإمكانات الكوادر البشرية في المنطقة، مبيناً أن البرامج يهدف إلى استثمار الوقت لدى أبناء وبنات المنطقة، مما يسهم في زيادة الثقافة المهنية والنمو المعرفي.

وأشار إلى أن البرامج تتضمن العديد من ورش العمل والدورات والمحاضرات والندوات وهي " دورة التسويق الاحترافي، محاضرة المحكمة الجنائية الدولية، ورشة عمل الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، دورة تسويق الأعمال التشكيلية، دورة كتابة سيرتك الذاتية، ندوة أصول المعاملات المالية المعاصرة، دورة التسويق الالكتروني، دورة الإنتاجية الشخصية الناجحة، محاضرة ضمان الصكوك والسندات، دورة أساسيات التسويق الإلكتروني، كيف تبدأ مشروعك الصغير؟، دورة صناعة القادة، دورة تصوير البورتريه، دورة أساسيات الرسم بالألوان الزيتية، دورة معالجة صور المناسبات، دورة كتابة سيرتك الذاتية، ندوة ريادة الأعمال وفق رؤية 2030، ورشة عمل تكوين عقد العمل، دورة التميز في خدمة العملاء، دورة التفكير الاستراتيجي، دورة المقابلة الشخصية، ورشة عمل تجربة عصامية داخل أروقة المحاكم السعودية، دورة تصوير المناسبات، ندوة التخطيط المالي والميزانية، دورة السكرتارية الاحترافية ".

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