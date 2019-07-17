السعودية اليوم / فرع "التقاعد" بعرعر يقيم لقاءً تعريفياً لمنسوبي الجهات الحكومية بالمنطقة



عرعر 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

أقام فرع المؤسسة العامة للتقاعد في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لقاء تعريفياً للجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

واستهدف اللقاء مسؤولي ومنسوبي الموارد البشرية لعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، حيث قدمت المؤسسة شرحاً عن أنظمة التقاعد ونظام تبادل المنافع والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

كما استعرضت "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها المشتركين والمتقاعدين, كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج "مساكن" للتمويل العقاري.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة لقاءات تقيمها "التقاعد" وفروعها حول المملكة وتهدف إلى نشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية والخدمات التي تقدمها لعملائها تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022.

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09:19ت م

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