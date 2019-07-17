أتربة على الليث والقنفذة وخليص ورابغ

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة وخليص ورابغ , تستمر حتى السادسة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.