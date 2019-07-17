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لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أدَّى المصلون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام الليلة بعد صلاة العشاء، وسط منظومة مكتملة من الخدمات تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وشهدت جنبات الحرم المكي الشريف وساحاته إقبال الآلاف من المصلين مؤدين صلاة الخسوف متضرعين إلى الله تعالى، مقتدين بسُنة المصطفى عليه السلام.
وأمَّ المصلين فضيلةُ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وعقب انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين على تقوى الله والرجوع والإنابة إليه، محذرًا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأنها من مجلبات سخط الله وغضبه، موصيًا جموع المصلين بالتمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة.
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