التقديم على بنك التسليف : رابط الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية

يبحث عدد كبير من مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية في المملكة عن طريقة التقديم على بنك التسليف، حيث يوفر البنك العديد من الخدمات الإلكترونية لعملاءه من المواطنين والمواطنات، التي يمكن الاستفادة بها بعد تقديم بنك التسليف، هذا ويوفر البنك تقديم عدد من القروض الاجتماعية المختلفة، بجانب مجموعة من المنتجات، أبرز قروض بنك التسليف التي يمكن التقديم أو الاستفادة منها، قرض الزواج، قرض الأسرة، قرض الترميم، قرض أهل، وأخيراً قرض كنف للنساء الأرامل والمطلقات.

بنك التسليف حسابي

كما سبق وتم الإشارة فإنك بنك التنمية الاجتماعية يوفر حزمة من القروض التمويلية، التي يستفيد منها عدد من الفئات المستهدفة، مثل أصحاب الدخل المنخفض، حيث يتيح لهم المنتج التمويلي أو القرض الذي سيحصل عليه المستفيد من مواجهة أعباء وظروف الحياه والمعيشة، ويمكن تقديم بنك التسليف والحصول على أي من القروض المتوفرة من خلال التقديم الإلكتروني.

التسجيل في بنك التسليف

قبل تسجيل بنك التسليف واختيار المنتج أو القرض المراد الاستفادة منه، أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يجب الإطلاع على شروط بنك التسليف الخاصة بكل منتج من المنتجات المتوفرة، ويجب التسجيل في بنك التسليف من أجل أن يكون له القدرة على التقديم الإلكتروني للاختيار من أي من البرامج التمويلية، بالإضافة إلى ذلك يشترط دخول الكفيل على بوابة بنك التسليف الإلكترونية من اجل الموافقة على طلب الكفالة الخاص بصاحب القرض.

شروط بنك التسليف

على الجانب الآخر هناك عدد من شروط بنك التسليف التي يجب الإطلاع عليها من قبل بوابة بنك التسليف، حيث أن كل فئة من الفئات المستفيدة من القروض التي يوفرها البنك، سواء موظف حكومي، أو متقاعد حكومي، أو تأمينات اجتماعية، لهاش شوط تختلف عن الفئة الأخرى، كما أن لكل منتج أو قرض له معايير أساسية يتم على أساسها الاستفادة من القرض أو المنتج التمويلي، سواء زواج، أسرة، ترميم، كنف، أو قرض أهل.

التقديم على بنك التسليف

أخيراً يمكن الحصول على أي من القروض التمويلية، والاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التنمية، مثل استعادة المبالغ الزائدة، والحصول على كشف الحساب، وإخلاء الطرف، والحصول على قرض بنك التسليف، وذلك بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية، من خلال رابط التقديم على بنك التسليف والادخار، كما يمكن الاتصال على رقم بنك التسليف المجاني على 920008002، على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، من أجل الاستفسار عن كل ما يخص التقديم على أي من القروض المتاحة.