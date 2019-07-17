السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يدعم هدف المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال دفع مبلغ شهري مقداره 800 ريال كحد أقصى، لتنقلها من وإلى مقر العمل عبر برنامج وصول. تعرفي معنا على شروط التسجيل: http://wusool.sa.



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كانت هذه تفاصيل خبر برنامج وصول من هدف للمرأة العاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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