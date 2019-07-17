، التقديم عبر "جدارة".. الحرس الوطني يعلن توفر 94 وظيفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق المؤهلات المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات

دعت #وزارة_الحرس_الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشَغل 94 وظيفة وفق المؤهلات العلمية المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

وبيّنت الوزارة أن التقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي "جدارة".

وأضافت: يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد القادم 18/ 11/ 1440هـ، وينتهي الساعة الـ12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440؛ وذلك عبر "جدارة".

وتابعت الوزارة: يُشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات من خارج المملكة، وأن الأولوية للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوي.

وأردفت: جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.