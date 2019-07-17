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دعت #وزارة_الحرس_الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشَغل 94 وظيفة وفق المؤهلات العلمية المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.
وبيّنت الوزارة أن التقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي "جدارة".
وأضافت: يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد القادم 18/ 11/ 1440هـ، وينتهي الساعة الـ12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440؛ وذلك عبر "جدارة".
وتابعت الوزارة: يُشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات من خارج المملكة، وأن الأولوية للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوي.
وأردفت: جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 09:36 AM
وفق المؤهلات المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصاتالتقديم عبر "جدارة".. الحرس الوطني يعلن توفر 94 وظيفة
دعت #وزارة_الحرس_الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشَغل 94 وظيفة وفق المؤهلات العلمية المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.
وبيّنت الوزارة أن التقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي "جدارة".
وأضافت: يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد القادم 18/ 11/ 1440هـ، وينتهي الساعة الـ12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440؛ وذلك عبر "جدارة".
وتابعت الوزارة: يُشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات من خارج المملكة، وأن الأولوية للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوي.
وأردفت: جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.
، التقديم عبر "جدارة".. الحرس الوطني يعلن توفر 94 وظيفة ،
المصدر : الخليج 365
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