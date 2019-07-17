، مهرّب يُخفي الكوكايين في مكان لا يخطر بالبال ،

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يلجأ مهربو المخدرات إلى حِيَل ماكرة حتى يتمكنوا من نقل المواد الممنوعة؛ لكن ما قام به أحدهم مؤخرًا أثار دهشة كبيرة داخل مطار مدينة برشلونة الإسبانية.
وبحسب تقارير صحفية؛ فإن شخصًا قادمًا من كولومبيا إلى إسبانيا على متن رحلة جوية؛ أخفى نصف كيلوغرام من الكوكايين تحت شعر مستعار (باروكة) يرتديها على رأسه.
وتُقَدّر القيمة السوقية لهذه الكمية من المخدرات بنحو 30 ثلاثين ألف يورو؛ لكن مخطط التهريب لم يكلل بالنجاح في مطار برشلونة.
وأبدى عناصر الشرطة الإسبانية شكوكًا في الرجل؛ لأنه بدا مضطربًا وقلقًا خلال خضوعه لعملية التفتيش، كما أن شعره كان يبدو منفوخًا على نحو زائد فوق الرأس.
وتم إيقاف المشتبه به، خلال يونيو الماضي، ونشرت الشرطة الإسبانية مؤخرًا صورًا للمخدرات التي كانت محفوظة ومغلفة بالبلاستيك.
وتُعَد الرحلات القادمة من دول أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا، من بين المسارات التي يكثر فيها تهريب المخدرات.
مهرّب يُخفي الكوكايين في مكان لا يخطر بالبالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-17
يلجأ مهربو المخدرات إلى حِيَل ماكرة حتى يتمكنوا من نقل المواد الممنوعة؛ لكن ما قام به أحدهم مؤخرًا أثار دهشة كبيرة داخل مطار مدينة برشلونة الإسبانية.
وبحسب تقارير صحفية؛ فإن شخصًا قادمًا من كولومبيا إلى إسبانيا على متن رحلة جوية؛ أخفى نصف كيلوغرام من الكوكايين تحت شعر مستعار (باروكة) يرتديها على رأسه.
وتُقَدّر القيمة السوقية لهذه الكمية من المخدرات بنحو 30 ثلاثين ألف يورو؛ لكن مخطط التهريب لم يكلل بالنجاح في مطار برشلونة.
وأبدى عناصر الشرطة الإسبانية شكوكًا في الرجل؛ لأنه بدا مضطربًا وقلقًا خلال خضوعه لعملية التفتيش، كما أن شعره كان يبدو منفوخًا على نحو زائد فوق الرأس.
وتم إيقاف المشتبه به، خلال يونيو الماضي، ونشرت الشرطة الإسبانية مؤخرًا صورًا للمخدرات التي كانت محفوظة ومغلفة بالبلاستيك.
وتُعَد الرحلات القادمة من دول أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا، من بين المسارات التي يكثر فيها تهريب المخدرات.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:22 AM
قادمًا من كولومبيا إلى إسبانيا
يلجأ مهربو المخدرات إلى حِيَل ماكرة حتى يتمكنوا من نقل المواد الممنوعة؛ لكن ما قام به أحدهم مؤخرًا أثار دهشة كبيرة داخل مطار مدينة برشلونة الإسبانية.
وبحسب تقارير صحفية؛ فإن شخصًا قادمًا من كولومبيا إلى إسبانيا على متن رحلة جوية؛ أخفى نصف كيلوغرام من الكوكايين تحت شعر مستعار (باروكة) يرتديها على رأسه.
وتُقَدّر القيمة السوقية لهذه الكمية من المخدرات بنحو 30 ثلاثين ألف يورو؛ لكن مخطط التهريب لم يكلل بالنجاح في مطار برشلونة.
وأبدى عناصر الشرطة الإسبانية شكوكًا في الرجل؛ لأنه بدا مضطربًا وقلقًا خلال خضوعه لعملية التفتيش، كما أن شعره كان يبدو منفوخًا على نحو زائد فوق الرأس.
وتم إيقاف المشتبه به، خلال يونيو الماضي، ونشرت الشرطة الإسبانية مؤخرًا صورًا للمخدرات التي كانت محفوظة ومغلفة بالبلاستيك.
وتُعَد الرحلات القادمة من دول أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا، من بين المسارات التي يكثر فيها تهريب المخدرات.
، مهرّب يُخفي الكوكايين في مكان لا يخطر بالبال ،
المصدر : الخليج 365
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