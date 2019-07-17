، وثّق بالصور وشُوهد بالعين .. "فلكيّة جدة" تنشر صوراً لخسوف القمر ،

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قال رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد بو زاهرة؛ إن المراقبين للسماء في مناطق السعودية والمنطقة العربية كافة شاهدوا، مساء أمس الثلاثاء والساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حسب التوقيت المحلي خسوفاً جزئياً للقمر استمر قرابة ثلاث ساعات.
ورصد دخول القمر إلى ظل الأرض، وعند ذروته العظمى (منتصف الخسوف) وقع أكثر من نصف قرص القمر في ظل كوكبنا، وتم توثيق الخسوف بالصور، إلى جانب تأكيد دقة الحسابات الفلكيّة في تحديد موعد بداية خسوف القمر ونهايته.
وأضاف: يعد خسوف القمر الجزئي من أقدم الطرق لإثبات شكل كوكبنا دون الحاجة إلى السفر إلى الفضاء الخارجي؛ حيث يلاحظ وبسهولة أن الظل الساقط على القمر متقوساً وهو يمثل حافة كوكبنا.
وتابع: على الرغم من أن القمر يدور حول الأرض مرة كل 29.5 يوم، والخسوف القمري يحدث عندما يكون القمر (بدراً) إلا أن الخسوف لا يحدث شهرياً، والسبب أن مدار القمر مائل بنحو 5 درجات بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس.
وقال: هذا يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، لذلك لا يحدث الخسوف.
جديرٌ بالذكر سيتبع هذا الخسوف الجزئي للقمر بعد 5 أشهر و10 أيام كسوفٌ حلقي للشمس نادرٌ جداً سيُشاهَد في مسار ضيق جداً مع شروق شمس الخميس 29 ربيع الآخر 1441 الموافق 26 ديسمبر 2019 بالمنطقة الشرقية من السعودية وبعض المناطق في دول الخليج العربية، وسيُشاهَد جزئياً في باقي مناطق المملكة والوطن العربي.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 08:54 AM
قالت: جزئي استمر قرابة ثلاث ساعات ووقع أكثر من نصفه في كوكبناوثّق بالصور وشُوهد بالعين .. "فلكيّة جدة" تنشر صوراً لخسوف القمر
قال رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد بو زاهرة؛ إن المراقبين للسماء في مناطق السعودية والمنطقة العربية كافة شاهدوا، مساء أمس الثلاثاء والساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حسب التوقيت المحلي خسوفاً جزئياً للقمر استمر قرابة ثلاث ساعات.
ورصد دخول القمر إلى ظل الأرض، وعند ذروته العظمى (منتصف الخسوف) وقع أكثر من نصف قرص القمر في ظل كوكبنا، وتم توثيق الخسوف بالصور، إلى جانب تأكيد دقة الحسابات الفلكيّة في تحديد موعد بداية خسوف القمر ونهايته.
وأضاف: يعد خسوف القمر الجزئي من أقدم الطرق لإثبات شكل كوكبنا دون الحاجة إلى السفر إلى الفضاء الخارجي؛ حيث يلاحظ وبسهولة أن الظل الساقط على القمر متقوساً وهو يمثل حافة كوكبنا.
وتابع: على الرغم من أن القمر يدور حول الأرض مرة كل 29.5 يوم، والخسوف القمري يحدث عندما يكون القمر (بدراً) إلا أن الخسوف لا يحدث شهرياً، والسبب أن مدار القمر مائل بنحو 5 درجات بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس.
وقال: هذا يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، لذلك لا يحدث الخسوف.
جديرٌ بالذكر سيتبع هذا الخسوف الجزئي للقمر بعد 5 أشهر و10 أيام كسوفٌ حلقي للشمس نادرٌ جداً سيُشاهَد في مسار ضيق جداً مع شروق شمس الخميس 29 ربيع الآخر 1441 الموافق 26 ديسمبر 2019 بالمنطقة الشرقية من السعودية وبعض المناطق في دول الخليج العربية، وسيُشاهَد جزئياً في باقي مناطق المملكة والوطن العربي.
، وثّق بالصور وشُوهد بالعين .. "فلكيّة جدة" تنشر صوراً لخسوف القمر ،
المصدر : الخليج 365
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