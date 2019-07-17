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أقامت جمعية آفاق لعلوم الفضاء فعالية لرصد الخسوف الجزئي للقمر في متنزه الردف العام، بالتعاون مع أمانة الطائف، حيث كانت قد بدأت في الساعة 10:30 البارحة، بكلمة لرئيس الجمعية الدكتور شرف السفياني؛ بدأها بذكر عظمة الله -سبحانه وتعالى- ومن آياته الكسوف والخسوف، ثم شرح كيفية حدوث خسوف القمر ومراحل الخسوف لتلك الليلة، ثم شاهد الجميع مراحل الخسوف على شاشة العرض المتصلة بالتلسكوب والكاميرات الاحترافية.
وكانت قد تخللت الأمسية فعالية رصد لكوكب المشتري، وكوكب زُحل، شارك فيها عددٌ من المتنزهين الذين أبدوا استمتاعهم بتلك الفعالية.
على شاشات متصلة بالتلسكوب .. مُتنزهو "ردف الطائف" يرصدون الخسوففهد العتيبي الخليج 365 2019-07-17
أقامت جمعية آفاق لعلوم الفضاء فعالية لرصد الخسوف الجزئي للقمر في متنزه الردف العام، بالتعاون مع أمانة الطائف، حيث كانت قد بدأت في الساعة 10:30 البارحة، بكلمة لرئيس الجمعية الدكتور شرف السفياني؛ بدأها بذكر عظمة الله -سبحانه وتعالى- ومن آياته الكسوف والخسوف، ثم شرح كيفية حدوث خسوف القمر ومراحل الخسوف لتلك الليلة، ثم شاهد الجميع مراحل الخسوف على شاشة العرض المتصلة بالتلسكوب والكاميرات الاحترافية.
وكانت قد تخللت الأمسية فعالية رصد لكوكب المشتري، وكوكب زُحل، شارك فيها عددٌ من المتنزهين الذين أبدوا استمتاعهم بتلك الفعالية.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
08:28 AM
خلال فعالية نظّمتها جمعية آفاق الفلك بالمحافظة .. رُصد فيها كوكب المشتري
أقامت جمعية آفاق لعلوم الفضاء فعالية لرصد الخسوف الجزئي للقمر في متنزه الردف العام، بالتعاون مع أمانة الطائف، حيث كانت قد بدأت في الساعة 10:30 البارحة، بكلمة لرئيس الجمعية الدكتور شرف السفياني؛ بدأها بذكر عظمة الله -سبحانه وتعالى- ومن آياته الكسوف والخسوف، ثم شرح كيفية حدوث خسوف القمر ومراحل الخسوف لتلك الليلة، ثم شاهد الجميع مراحل الخسوف على شاشة العرض المتصلة بالتلسكوب والكاميرات الاحترافية.
وكانت قد تخللت الأمسية فعالية رصد لكوكب المشتري، وكوكب زُحل، شارك فيها عددٌ من المتنزهين الذين أبدوا استمتاعهم بتلك الفعالية.
، على شاشات متصلة بالتلسكوب .. مُتنزهو "ردف الطائف" يرصدون الخسوف ،
المصدر : الخليج 365
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