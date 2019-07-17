صورة عفوية للملك سلمان مع الأمير عبدالعزيز بن فهد

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية، جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الأمير عبدالعزيز بن فهد، قيل إنها التقطت يوم أمس (الإثنين) في جدة. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة

وأظهرت الصورة الملك سلمان يقف حاسر الرأس، فيما يقف الأمير عبدالعزيز بن فهد بجواره مبتسماً، ولقيت الصورة تداولاً واسعاً وإعجاباً من قِبل متداوليها.

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من Akhbaar24