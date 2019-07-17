- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أخبار 24
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية، جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الأمير عبدالعزيز بن فهد، قيل إنها التقطت يوم أمس (الإثنين) في جدة. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة
وأظهرت الصورة الملك سلمان يقف حاسر الرأس، فيما يقف الأمير عبدالعزيز بن فهد بجواره مبتسماً، ولقيت الصورة تداولاً واسعاً وإعجاباً من قِبل متداوليها.
فيديو.. بماذا رد الأمير عبدالعزيز بن فهد على شابين طلبا وظائف؟
من Akhbaar24
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
أول من لقب بـ"خادم الحرمين" وتولى أخوه إدارة شؤن البلاد في حياته.. الملك فهد بن عبدالعزيز
من Dar AlAkhbar
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر صورة عفوية للملك سلمان مع الأمير عبدالعزيز بن فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.