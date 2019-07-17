هل يشمل قرار فتح المحلات 7/24 وقت الصلاة؟

دبي - بواسطة محمد فارس محمد الأكلبي (جدة) @awsq5

فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن فتح المحلات التجارية أثناء وقت الصلاة بات وشيكا، نفى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط المهندس خالد الدغيثر أمس (الثلاثاء) السماح للمحلات بالعمل وقت الصلاة.

وقال: جميع القرارات السابقة نافذة، وقرار مجلس الوزراء بفتح المحلات التجارية 24 ساعة لا علاقة له بهذا الموضوع، والقرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة.

وأشار خالد الدغيثر في مداخلة له مع قناة «العربية» إلى أن الهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة.

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وكان المجلس قرر في جلسته أمس (الثلاثاء) السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.

على ان تكون الشروط وفقاً للاعتبارات التي يقدرها الوزير، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.