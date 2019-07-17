هل يشمل قرار فتح المحلات 7/24 وقت الصلاة؟

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وقال: جميع القرارات السابقة نافذة، وقرار مجلس الوزراء بفتح المحلات التجارية 24 ساعة لا علاقة له بهذا الموضوع، والقرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة.
وأشار خالد الدغيثر في مداخلة له مع قناة «العربية» إلى أن الهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة.
روان الدريس.. عازفة بيانو سعودية من الهواية للاحتراف
من Sky News Arabia
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روان الدريس.. عازفة بيانو سعودية من الهواية للاحتراف
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وكان المجلس قرر في جلسته أمس (الثلاثاء) السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
على ان تكون الشروط وفقاً للاعتبارات التي يقدرها الوزير، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.