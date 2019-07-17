إنتل تكشف عن نظام Pohoiki Beach الأسرع بـ 1000 مرة من المعالجات التقليدية

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في الوقت الذي لا تزال فيه شركة إنتل تعمل على رقاقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الألي العميق Loihi، كشفت مؤخراً عن نظام جديد مبني على هذه التقنية تحت اسم رمزي ” Pohoiki Beach”، مخصص لإدارة الأطراف الصناعية البديلة وكذلك نظم القيادة الذاتية.

حيث وضحت الشركة أن النظام يتكون من 64 رقاقة Loihi والتي تحاكي بطريقة عملها العقل البشري، بالإضافة لثمانية ملايين من الخلايا العصبية الصناعية، ليكن النظام قادر بذلك على تقديم أداء أسرع بـ 1000 مرة وكفاءة أعلى بـ 10000 مرة من المعالجات التقليدية.

دور نظام Pohoiki Beach في المجال التقني

والذي يعني أنه هذا النظام سيقدم دفعة كبيرة جداً في انظمة التحكم عن بعد المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس _الحدث الأبرز عالمياً في المجال التقني في الوقت الحالي.

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والتي تلعب دوراً كبير في دفع عجلة التقنية للأمام نظراً للسرعات التي تقدمها في نقل واستقبال البيانات والإستجابة المباشرة للأوامر. ليكن نظام إنتل الجديد نقلة نوعية لمجال القيادة الذاتية والمستشعرات والربوتات مختلفة الاستخدام والتي تشمل الأطراف الصناعية وتعمل عليها بشكل خاص.

حيث سيكون نظام Pohoiki Beach مكون من عدد من اللوحات المثبت عليها رقاقات Loihi بعدد يتراوح من 8 إلى 32 رقاقة على كل منها، ومتوافقة مع لوحة إنتل Arria 10 FPGA، ليقم النظام بعمل رائع في المهام المحاكية لعمل الخلايا العصبية.

ويعمل كذلك بكفاءة كبيرة ببنفس الطريقة التي تعمل بها الأجهزة المعتمدة على وحدات المعالجة المركزية CPU ومعالجات الرسومات GPU، وباستهلاك طاقة أقل أيضاً، لتعتبر هذه الجزئية الأهم وخصوصاً عند تضمين النظام في نظم القيادة الذاتية الكاملة في السيارات.

وتسعى إنتل لإطلاق نظامها هذا نهاية العام الجاري، حيث عبرت على أنها ترى فيها نظاماً قابل للتوسع ليشكل حلولاً لمشاكل معقدة عديدة في المجال التقني..، في الوقت ال1ي تخطط فيه لإطلاق نظام Pohoiki Beach أكبر بعشر مرات من الحالي بـ 100 مليون خلية عصبية.

