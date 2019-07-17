جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

:



.

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية والبكالوريوس، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُشغّل تليفون، ومُشرف مركز الإتصال).

وتضمنت الوظائف: مُشغّل تليفون (Telephone Operator): ” الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء مع المعرفة الأساسية بتبديل (التحويلات) الهاتف التلقائي “.

Advertisements

ومُشرف مركز الإتصال (Head Section Call Center): ” درجة البكالوريوس في الإدارة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مركز الاتصال مع خبرة إشرافية “.

مشغّل تليفون (Telephone Operator):هنـــــــــــا.

مُشرف مركز الإتصال (Head Section Call Center):هنـــــــــــــا.

