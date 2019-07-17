” الأوقاف ” تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة بالرياض

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فتحت الهيئة العامة للأوقاف، باب التقديم على وظيفة قيادية شاغرة لذوي الخبرة العالية؛ للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى ” مدير المخاطر المؤسسية Enterprise Risk Manager ” .
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” الأعمال التجارية أو إدارة المخاطر ” ، ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نفس المجال.
كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/16م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب..، ولمعرفة باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــا .
ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة
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